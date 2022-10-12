В Омскую область дополнительно направят 98 миллионов рублей на детские выплаты

Нуждающихся семей в Омской области стало больше с 1 июля 2022 года. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бюджет региона до конца 2022 года получит дополнительно 98 млн рублей, которые пойдут на выплаты на детей в возрасте 3-7 лет и выплаты на третьего ребёнка до достижения им 3 лет. Комиссия Федерального Собрания одобрила предложение правительства России о распределении регионам дополнительных средств на ежемесячные «детские» выплаты. Всего федерация дает Омской области 5,024 млрд рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет и 1,811 млрд на третьего ребёнка, сообщил депутат Госдумы от Омской области Александр Ремезков.

- В результате к 1 октября было израсходовано более 80% средств, ранее предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Так что появилась необходимость выделить регионам, в том числе Омской области, дополнительные средства для того, чтобы они могли выполнить все свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми, — рассказал Ремезков.

Перераспределение субсидий случилось из-за того, что с 1 июля 2022 года величина прожиточного минимума для детей была проиндексирована. В связи с этим количество людей, которые имеют право на выплаты, увеличилось. Распоряжение правительства о перераспределении средств будет подписано в ближайшее время.