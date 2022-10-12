В Омске разыскивают мужчину в красной кепке, расплатившегося чужой картой

Фото: скриншот с видеокамер, предоставленный УМВД России по Омской области

В Омске объявили в розыск мужчину, который нашел чужую карту на улице и потратил с нее 6,6 тысяч рублей.

Ранее в городской отдел полиции обратился 67-летний омич, проживающий в Центральном округе. Он рассказал правоохранителям, что гулял в центре городе, когда в один момент на его телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств с банковской картой.

Оперативники обратились в банк и выяснили, что неизвестный расплатился картой пенсионерой в гостинице и на заправке. Мужчина засветился на видеокамерах в этих местах.

Если вы узнали мужчину на фото, тогда обратитесь в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-913-969-26-68 или 102.

Напомним, ранее омские полицейские разыскивали женщину в розовом, которая нашла чужую карту на улицы и потратила с нее 3 тысячи рублей на продукты.