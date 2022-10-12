Преподаватель ОмГПУ прочитает курс лекций в Бухарском государственном университете

14 октября начинается двухнедельная поездка доцента кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ Петра Большаника в Узбекистан. Преподаватель прочитает курс лекций и проведет практикумы по географии почв и ландшафтному планированию для студентов и преподавателей Бухарского государственного университета.

Поездка пройдет в рамках сотрудничества Омского педагогического университета с Бухарским государственным университетом в области образования и науки. В 2019 году в ОмГПУ приезжал представитель университета-партнёра – доцент кафедры экологии и охраны окружающей среды Худойназар Ташов. Узбекский ученый познакомил будущих географов с историей развития географического образования в БГУ, провёл учебно-методические консультации по индивидуальным исследовательским проектам. Теперь омский коллега отправляется в Узбекистан с ответным визитом.

Основная задача преподавателя ОмГПУ – прочитать студентам и преподавателям курс лекций по предметам «География почв» и «Ландшафтное планирование». Также Петр Большаник расскажет про Омский педагогический университет, про наш город и местные экологические проблемы.

«Направление ландшафтного планирования крайне востребовано. Действительно есть потребность в соответствующих кадрах, ведь можно предупредить разрушение любого сооружения, если уметь правильно заниматься ландшафтным планированием. Узбекистан тоже понимает нужность этого профиля, поэтому и открывает у себя такой предмет», – отметил Пётр Большаник.

Добавим, что накануне преподаватели Омского педуниверситета и Бухарского госуниверситета завершили совместную работу над учебным пособием «Геоэкология и природопользование». Как подчеркнул Петр Владимирович, такие связи между вузами мира крайне полезны, ведь разные географические школы обмениваются опытом и обогащают научные фонды друг друга.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.