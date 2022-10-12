Из-за сигнала о пожаре в Омске эвакуировали Сибирский профессииональный колледж

Фото: Инцидент Омск.

12 октября в обеденное время в Омске спасатели приехали на пяти экипажах к зданию Сибирского профессионального колледжа: на пульт МЧС Омской области поступил сигнал о возгорании. Фото с места событий также разместили в одном из местных пабликов - им поделились очевидцы. Правда, тревога оказалась ложной.

- В здании сработала пожарная сигнализация, - сообщили в МЧС.

В соответствии с инструкцией, пожарные эвакуировали из горящего здания людей - студентов, преподавателей, сотрудников и других посетителей. Но позже добавили, что следов пожара по прибытии спасатели не обнаружили. Тушить было нечего.