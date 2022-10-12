В Омске была открыта памятная доска почетному строителю России Николаю Лицкевичу

Фото: пресс-служба минстроя Омской области

Накануне в Омске прошло торжественное открытие мемориальной доска почетному строителю России и почетному жителю города Николаю Лицкевичу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Мемориальную доску разместили на фасаде здания по адресу Яковлева, 181, где Лицкевич проработал почти 50 лет - с 1973 по 2021 год. Церемонию открытия посетили как почетные гости и ветераны строительной отрасли, так представили предприятий региона этой отрасли.

- Николай Иванович оставил о себе добрую память. Это человек, который менял наше сознание и жизнь вокруг. Он объединил строителей Омской области, всех тех, кто посвятил жизнь делу развития отрасли ради процветания города и уважения к профессии, - сказала замминистра строительства Омской области, главный архитектор области Наталья Старченкова.

Николай Лицкевич начал свою карьеру в строительной отрасли в 1960 году, тогда он работал старшим мастером ремонтно-строительного управления. Через несколько он дорос до главного инженера ремонтно-строительного треста. С 1975 года возглавлял ЗАО «Омскгражданстрой». С 2000 года стал главой региональной общественной организации «Союз строителей», позже реорганизованной в «Союз строителей Омской области».

За годы профессиональной деятельности Николай Лицкевич был удостоен множества наград, среди которых орден Почета, медалью «Ветеран труда», знаком «Почетный строитель России». Кроме того, он также носил звание «Почетного гражданина Омска».