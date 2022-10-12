В центре Омска под метромостом вновь застрял грузовик

Фото: паблик «Аварийный Омск» во «ВКонтакте»

Накануне днем в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что под метромостом застрял грузовик.

На фотографии, сделанной очевидцами, видно, что грузовик попытался проехать под метромостом в центре Омска, но не смог этого сделать, так как его высота превышала 3,3 метра, допустимые для проезда на этом участке. Очевидно, что водитель большегруза не обратил внимание на дорожный знак, который указывал о наличии ограничения в этом месте.

Отметим, что в правоохранительных сообщили, что им ничего неизвестно об этом инциденте и что никаких сообщений не поступало.

- На знаки смотреть, не?, - отметил комментатор под ником Не Нарушайте-ПДД.

Напомним, ранее под метромостом уже застревали грузовики.