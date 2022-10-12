Омич воспользовался ошибкой кассира в автосалоне и утащил 2,5 миллиона рублей

Кассир должна была отдать омичу 250 тысяч рублей, но ошиблась на один ноль Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Омска решил воспользоваться ошибкой кассира автосалона и унес из него 2,5 миллиона рублей.

О хищении крупной суммы в полицию заявил 38-летний директор автосалона, находящегося на улице Новороссийской в Кировском округе. Прибывшие на место оперативники установили, что кассир по ошибке выдала 2,5 миллиона рублей клиенту, который приходил обменять свое поддержанное авто на новое.

По словам директора автосалона, 47-летний омич продал свою «Ладу Весту» за чуть больше, чем за 1 миллион рублей. После этого на месте он приобрел автомобиль «Лада Гранта», которые стоил дешевле на 250 тысяч рублей. Эту разницу в стоимости авто он и должен был получить от кассира, однако та ошиблась и выдала ему сумму в 10 раз больше - 2,5 миллиона рублей. Предприимчивый мужчина воспользовался этим и ушел из автосалона с этой сумму. Все попало на видеокамеру.

Правоохранители оперативно нашли злоумышленника. Однако при обыске в его квартире украденной суммы обнаружено не было. В счет материального ущерба компенсации у омича изъяли автомобиль.

В настоящее время на омича, решившего озолотиться на ошибке кассира, завели уголвное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет колонии.