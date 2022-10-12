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Происшествия12 октября 2022 9:26

Омич воспользовался ошибкой кассира в автосалоне и утащил 2,5 миллиона рублей

За это житель Омска может отправиться в колонию на 10 лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Кассир должна была отдать омичу 250 тысяч рублей, но ошиблась на один ноль

Кассир должна была отдать омичу 250 тысяч рублей, но ошиблась на один ноль

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Омска решил воспользоваться ошибкой кассира автосалона и унес из него 2,5 миллиона рублей.

О хищении крупной суммы в полицию заявил 38-летний директор автосалона, находящегося на улице Новороссийской в Кировском округе. Прибывшие на место оперативники установили, что кассир по ошибке выдала 2,5 миллиона рублей клиенту, который приходил обменять свое поддержанное авто на новое.

По словам директора автосалона, 47-летний омич продал свою «Ладу Весту» за чуть больше, чем за 1 миллион рублей. После этого на месте он приобрел автомобиль «Лада Гранта», которые стоил дешевле на 250 тысяч рублей. Эту разницу в стоимости авто он и должен был получить от кассира, однако та ошиблась и выдала ему сумму в 10 раз больше - 2,5 миллиона рублей. Предприимчивый мужчина воспользовался этим и ушел из автосалона с этой сумму. Все попало на видеокамеру.

Правоохранители оперативно нашли злоумышленника. Однако при обыске в его квартире украденной суммы обнаружено не было. В счет материального ущерба компенсации у омича изъяли автомобиль.

В настоящее время на омича, решившего озолотиться на ошибке кассира, завели уголвное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет колонии.