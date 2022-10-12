Директор омского «Коммуналсервиса» получил штраф в 200 тысяч рублей за сокрытие налогов

Руководитель второй раз наступает на одни и те же грабли. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За сокрытие налогов штраф в 200 тысяч рублей получил директор омского «Коммуналсервиса» Евгений Крицкий.

Государству компания задолжала 7,6 млн рублей. Как оказалось, деньги были, но их тактично перечислили на счета контрагентов.

- Вину в совершении инкриминируемого преступлении мужчина не признал, при этом задолженность по уплате налогов выплатил в полном объеме, – сообщили в областной прокуратуре.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. К слову, ранее этот же человек был судим по аналогичному делу. Тогда ФНС он задолжал 3,2 млн рублей.