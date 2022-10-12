Дочь экс-полицейского Алексея Быкова не смогла отсудить конфискованную омскую квартиру

Суд продолжает разбираться в громком деле экс-полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфискованную квартиру дочери экс-начальника Омской полиции Алексея Быкова суд обратил в счет государства. Очередная апелляция не помогла родственникам обвиняемого отстоять имущество стоимостью 5,2 млн рублей.

Дело в том, что обоснованность покупки жилья безработной студенткой доказать никто не смог. Ходили версии ответчика, что деньги были внесены родственниками и другом семьи. Однако, подтверждений не нашлось.

В итоге, обжаловать решение Кировского суда Быковыми не удалось. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал правомерным обращение в доход государства права требования имущества.

напомним, что самого Алексея Быкова судят за взяточничество и покровительство нелегального бизнеса.