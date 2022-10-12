В Омске ушел из жизни известный хоккеист и тренер Станислав Рубан

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Сегодня в Омске на 71-году жизни скончался скончался известный хоккеист, легенда хоккея 1970-1980-х годов Станислав Рубан.

В 1970-1980-х годах Рубан играл за омские хоккейные команды «Каучук» «Химик» и «Шинник». За все время он принял участие в почти 400 матчах и забросил 114 шайб.

В последние годы после завершения карьеры работал тренером в СК «Шинник», СК «Авангард». Среди его воспитанников двухкратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов Александр Нестеров.

Добавим, о месте и времени прощания с легендой омской хоккея, пока не сообщили.