Стал известен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ
Портал по поиску работы SuperJob.ru назвал топ-5 высокооплачиваемых вакансий в крупнейших городах России, в том числе и в Омске.
В рамках исследования специалисты сайты проанализировали более 108 тысяч вакансий, чтобы найти самые высокооплачиваемые среди них в крупных городах страны.
Согласно данным за октябрь 2022 года, большинство высокооплачиваемых вакансий сконцентрированы в таких сфера, как IT, логистика, снабжение и ритейл, строительство и производство, логистика и здравоохранение.
Так, в Омске в топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли:
- водитель категории E (от 80 тысяч рублей);
- менеджер по привлечению корпоративных клиентов (от 70 тысяч рублей);
- менеджер по работе с ключевыми клиентами (от 67,7 тысяч рублей);
- директор магазина (от 65 тысяч рублей);
- инженер-монтажник (от 55 тысяч рублей)..
Отметим, в этом топе неожиданно не оказалось вакансий из IT-сферы.
Напомним, ранее портал hh.ru опубликовал исследование, согласно которому в Омске почти в два раза вырос спрос на автомехаников.