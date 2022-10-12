Семи жителям Омской области были присвоены звания мастеров спорта по флорболу

Фото: пресс-служба минспорта

Накануне семь игроков флорбольной команды «Сибирь» были удостоены звания мастеров спорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Как сообщили в ведомстве, приказ о присвоении звания «мастер спорта России» игрокам сборной Омской области по флорболу был опубликован на сайте федерального профильного министерства.

Согласно документу, мастерами спорта стали семь омичей - Евгений Большаков, Александр Булдаков, Валерий Вольский, Андрей Люсов, Вадим Мазалов, Владимир Павленко и Дмитрий Трубин.

Напомним, ранее в сезоне 2020-2021 омская команда заняла второе место в чемпионате России по флорболу.