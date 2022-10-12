Мобильный водоканал в вашем смартфоне

Абоненты омского водоканала могут, не выходя из дома, передавать показания приборов учёта, видеть начисления по лицевому счету и оплачивать услуги предприятия.

Мобильное приложение поможет не только передать данные счётчиков. Виртуальный помощник надёжно хранит историю показаний приборов учёта. Если у абонента сформировалась задолженность, - она отображается в приложении. И здесь же за пару кликов можно оплатить начисления. А к профилю одного пользователя возможно привязать несколько лицевых счетов.

«Мы видим, что приложение «РВК.Услуги» востребовано клиентами предприятия. Если год назад приложение ежемесячно скачивали в среднем 500 новых пользователей, то сейчас это цифра увеличилась вдвое, с 8 до 15 тысяч увеличилось количество передаваемых ежемесячно показаний, поступательно возрастает и сумма оплат – с 300 тысяч в январе текущего года до 600 тысяч – в сентябре. Мы рады, что пользователи оценили мобильное приложение как канал связи и все больше доверяют ему», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Для пользователей мобильного сервиса предусмотрена рассылка новостей компании и уведомлений с напоминанием сроков передачи показаний и оплаты. В перечень услуг, доступных для заказа со смартфона, входят установка, замена и поверка приборов учета воды, вывоз стоков, монтаж и подключение сантехники, работы на стояках водопровода и канализации. Горожане могут оформить заявки на строительство внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, а также на их обслуживание: устранение засоров и течей.

Для заказа необходимой услуги пользователь заполняет заявку, выбрав из списка категорию работ. Далее специалисты свяжутся с заказчиком для уточнения деталей и согласования времени. Статус заявки и качество работ также можно отслеживать и оценивать в приложении.

«РВК.Услуги» доступны для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение на сайте водоканала.