Только 10% жителей Омска считают, что в нем можно построить успешную карьеру

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Портал поиска вакансий SuperJob.ru провел масштабное исследование, согласно результатам которого лишь 10% опрошенных считают Омск лучшим мегаполисом для карьеры.

В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из 37 городов с населением от 500 тысяч человек. Вопрос, заданный респондентам, звучал так - считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?

Согласно полученным результатам, лучшими для построения карьеры свои города назвали жители Москвы (66%), Санкт-Петербурга (56%), Казань (44%).

Последние места в рейтинге заняли Новокузнецк (11%), Волгоград (11%) и Омск (10%). Таким образом, лишь десятая часть омичей считает свой город лучшим для построения карьеры.

Отметим, что соседний Новосибирск назвали лучшем местом, чтоб построить карьеру, 35% его жителей.