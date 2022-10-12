Омской области выделят свыше 270 миллионов рублей из федерального бюджета

Омская область в 2022 году получит более 1,8 миллиардов рублей на выплаты детям до 3-х лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стало известно, что Омская область получит свыше 270 миллионов рублей и федерального бюджета. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Жуков.

По его словам, 70 миллионов рублей будет дополнительно направлено на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего и последующего ребенка. Получать материальную поддержку дети будут 3 лет. Всего на эти Омская область в 2022 году получит более 1,8 миллиардов рублей на эти цели.

Более 203 миллионов рублей выделят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На эти средства расселят жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Напомним, ранее Омская область получила 117,9 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок.