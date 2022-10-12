В Омске стартует фестиваль «Омички-рукавички» по поддержке российских солдат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в Центральном округе с 12 октября по 1 декабря пройдет благотворительный фестиваль «Омички-рукавички», цель которого поддержать солдат российской армии. Он состоится уже в третий раз.

Желающим принять участие необходимо связать «солдатские» рукавицы и другие изделия - митенки, свитера, жилеты, перчатки. При этом в администрации Центрального округа отметили, что вязаные изделия должны быть темных цветов - болотный, коричневый, оливковый, серый, хаки, черный.

- Жители Омска и области не остаются равнодушными, в прошлые годы были связаны более полутысячи изделий. Уверен, что и в этот раз омичи откликнутся и примут участие в благотворительном мероприятии. Мы приняли решение, что в этом году все изделия будут переданы нашим ребятам, которые проходят военно-тактическую подготовку, - рассказал глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев.

Принять участие в благотворительном фестивали могут все омичи - возрастных ограничений нет. Для этого принести готовое изделие и заявку на участие в администрацию Центрального округа по адресу улица Герцена, 25, кабинет 405. Подробную информацию можно узнать по телефону 25-47-43.