30 домов Центрального округа Омска останутся без воды 18 октября

Отключение запланировано с 3.00 до 24.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске 18 октября с 03:00 до 24:00 останутся без воды 30 домов Центрального округа. Об этом предупреждает «Омскводоканал».

Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ, связанных с заменой запорной арматуры и техприсоединением на улице Осоавиахимовской. Обесточены будут 32 жилых дома и 28 административных зданий по следующим адресам:

- ул. 14-я Северная, 151а, 151б;

- ул. Совхозная, 101а;

- ул. 2-я Совхозная, 11, 11/1, 13, 15, 15/1, 17, 19, 23, 27, 87б, 163;

- ул. 16-я Северная, 144а;

- ул. Красный Пахарь, 99/1;

- ул. 16-я Северная, 150, 150, к.1;

- ул. 21-я Северная, 165;

- ул. 17-й Военный городок, 367;

- ул. 17-й Военный городок, 361, 362, 364, 365, 366;

- ул. 9-я Северная, 99, к.1.;

- ул. Орджоникидзе, 162;

- ул. Орджоникидзе, 162б;

- ул. 3-я Северная, 123, 123, к.1;

- ул. 1-я Северная, 91;

- ул. Герцена, 79.

- ул. 18-я Северная,91 (школа);

- ул. Красный Пахарь, 125а;

- ул. 2-я Совхозная, 19а, 21;

- ул. 2-я Совхозная, 25;

- ул. 13-я Северная, 157а, 157а, к. 1, 157а, к. 3, 157а, к. 4;

- ул. 9-я Северная, 99;

- ул. Тарская, 149, 145, к. 1;

- ул. Орджоникидзе, 164 (гипермаркет);

- ул. Герцена, 85;

- ул. 1-я Северная, 95;

- ул. 1-я Северная, 95в;

- ул. Герцена, 60/2 (АЗС);

- ул. Герцена, 58;

- ул. 3-я Северная, 126;

- ул. 3-я Северная, 130;

- ул. Герцена, 69 (медицинское учреждение);

- ул. Осоавиахимовская, 36, 36а;

- ул. Герцена,48, 48, лит. А;

- ул. Герцена, 50, 50/1;

- ул. Герцена, 75.

Отключение также коснется жителей частного сектора.