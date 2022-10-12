30 домов Центрального округа Омска останутся без воды 18 октября

Отключение запланировано с 3.00 до 24.00.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске 18 октября с 03:00 до 24:00 останутся без воды 30 домов Центрального округа. Об этом предупреждает «Омскводоканал».
Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ, связанных с заменой запорной арматуры и техприсоединением на улице Осоавиахимовской. Обесточены будут 32 жилых дома и 28 административных зданий по следующим адресам:
- ул. 14-я Северная, 151а, 151б;
- ул. Совхозная, 101а;
- ул. 2-я Совхозная, 11, 11/1, 13, 15, 15/1, 17, 19, 23, 27, 87б, 163;
- ул. 16-я Северная, 144а;
- ул. Красный Пахарь, 99/1;
- ул. 16-я Северная, 150, 150, к.1;
- ул. 21-я Северная, 165;
- ул. 17-й Военный городок, 367;
- ул. 17-й Военный городок, 361, 362, 364, 365, 366;
- ул. 9-я Северная, 99, к.1.;
- ул. Орджоникидзе, 162;
- ул. Орджоникидзе, 162б;
- ул. 3-я Северная, 123, 123, к.1;
- ул. 1-я Северная, 91;
- ул. Герцена, 79.
- ул. 18-я Северная,91 (школа);
- ул. Красный Пахарь, 125а;
- ул. 2-я Совхозная, 19а, 21;
- ул. 2-я Совхозная, 25;
- ул. 13-я Северная, 157а, 157а, к. 1, 157а, к. 3, 157а, к. 4;
- ул. 9-я Северная, 99;
- ул. Тарская, 149, 145, к. 1;
- ул. Орджоникидзе, 164 (гипермаркет);
- ул. Герцена, 85;
- ул. 1-я Северная, 95;
- ул. 1-я Северная, 95в;
- ул. Герцена, 60/2 (АЗС);
- ул. Герцена, 58;
- ул. 3-я Северная, 126;
- ул. 3-я Северная, 130;
- ул. Герцена, 69 (медицинское учреждение);
- ул. Осоавиахимовская, 36, 36а;
- ул. Герцена,48, 48, лит. А;
- ул. Герцена, 50, 50/1;
- ул. Герцена, 75.
Отключение также коснется жителей частного сектора.