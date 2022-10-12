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Происшествия12 октября 2022 4:51

Житель Омской области застрелил 4 косули за два дня, чтобы продать их туши

Вычислили омского браконьера через родственника, которому он продал две из них
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне в Омской области на дороге Называевск-Мангут сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота» под управлением 30-летнего омича. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

При осмотре авто инспекторы нашли в его багажнике туши двух косуль. Как рассказал, водитель их он купил у родственника, который проживает в деревне Котино.

В доме 42-летнего сельчанина в деревне Котино правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное охотничье ружье, патроны, а также два пыжа и нож.

Как выяснили полицейские, два дня подряд мужчина ездил в лес - в течении этого время он застрелил четырех сибирских косуль. Туши двух из них он позже и продал родственнику, которого остановили на трассе.

В настоящее время в отношении 42-летнего жителя Омской области завели два уголовных дела по статье «Незаконная охота».