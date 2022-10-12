В Омске детсад на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный» подключили к коммуникациям

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В Омске подрядчик продолжает строительство детского сада микрорайоне «Прибрежный» в Кировском округе. Накануне здание подключили объект к наружным сетям – водопроводу, канализации и теплу. Сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Кроме инженерных коммуникаций, рабочие смонтировали лестницы к эвакуационным выходам и заканчивают установку перил.

Идут работы и внутри детского сада - строители уже оштукатурили стены, начали их подготавливать к покраске, завершают и укладку плитки в санузлах. Уже установлена система пожарной безопасности.

Напомним, детский сад на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный» возводят средства, выделенные по нацпроекту «Демография». Строительство под личный контроль ранее взял мэр Омска Сергей Шелест. Ранее глава города посетил его вместе директором департамента строительства Сергеем Козубовичем.