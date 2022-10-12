Руководство омского «Авангард» подписало трехлетний контракт с Зиятом Пайгиным

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо».

Накануне «Авангард» произвел обмен с нижегородским «Торпедо» - омскую команду пополнил защитник Зият Пайгин. Он будет играть за омичей под номером 82.

Руководство омских «ястребов» подписало трехлетний контракт с 27-летним Зиятом Пайгиным. За обмен «Торпедо» получило денежную компенсацию, размер которой остается неизвестным.

- Линия обороны нашей команды нуждается в усилении, и поэтому мы обратили внимание на Пайгина. Это габаритный защитник, умеющий играть в большинстве, с хорошим броском. Видим в нём большой потенциал и поэтому подписываем его на три сезона. Мы давно следили за Зиятом, работали над этим трансфером, вели переговоры с «Торпедо», но не могли найти компромисс. Рад, что сейчас наконец удалось это сделать, - сообщил генменеджер ХК «Авангард» Алексей Волков.

Напомним, ранее руководство омского хоккейного клуба расторгло контракт с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. До этого были уволены два его помощника – Олег Микульчик и Александр Курашев.