Кравец провел первую тренировку с омским «Авангардом» в качестве тренера

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне новый тренер омского «Авангард» Михаил Кравец провел первую тренировку с командой на льду «G-Drive Арены». Первая игра под руководством наставника пройдет в этот четверг, 13 октября.

Кравец поделился своими впечатлениями о работе команды во время тренировки и отметил некоторые важные моменты.

- В принципе, мы сегодня провели совершенно другую тренировку. Новые упражнения, которые ребятам показали, они достаточно хорошо выполнили. Но мы не будем отказываться от тех, которые они на протяжении многих лет делали. Оставим их, так как это нужно для хорошей, результативной игры. Я тренировкой доволен – ребята сразу вникли во все упражнения и практически не было помарок. Хорошая работа. В ближайшее время нужно улучшить выход из зоны из-под давления. Мы не должны отбрасываться от шайбы. Есть варианты, когда сильное давление. Конечно, нужно использовать борт. Но чаще нужно сохранять шайбу, нужно выходить за счет паса. Думаю, на этим тоже будем работать, - рассказал Кравец.

Напомним, ранее руководство омского ХК «Авангард» расторгло контракт с главным тренером команды Дмитрием Рябыкиным.