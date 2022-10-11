Бурков рассказал, зачем в детсадах Омска собирают данные о мобилизованных родителях

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Накануне в родительских чатах детсадов Омска стали появляться сообщения от воспитателей, в которых родителей просили сообщить о членах семьи, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

Многим было не очень понятно, зачем нужна эта информация воспитателям. Однако сегодня губернатор Омской области в интервью «ГТРК Иртыш» объяснил цель, с которой собирают эти данные работники дошкольных учреждений.

- Администрация и министерства собирают такую информацию по детским садам и школам, чтобы посчитать экономику, сколько денег нужно, исходя из нашего бюджета: мы же должны понимать, какая льгота им будет, кто эти льготники. Чтобы оценить все затраты, нам нужно понимать количество и людей, и детей, – пояснил Бурков.

Напомним, глава региона отметил, что регион не оставит без поддержки семьи мобилизованных омичей. Родственники резервистов смогут обратиться в центры социальной поддержки семей мобилизованных, которые открыли во всех районах Омской области. Они помогут близким призванных по частичной мобилизации граждан решить множество вопросов - от доставки дров до помощи с переводом детей в другой детский сад или школу.