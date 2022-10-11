Андрей Ключенко возглавил министерство цифрового развития и связи Омской области

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Накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ, согласно которому на должность министра цифрового развития и связи региона был назначен Андрей Ключенко.

Согласно тексту указа, исполнять свои должностные обязанности Ключенко начнет с 18 октября. С июня 2021 года он занимал пост первого замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

Напомним, свою карьеру Андрей Ключенко начал в 2005 году в региональном министерстве промышленности, работая на разных должностях. С 2013 по 2019 был замначальника Главного управления информационных технологий Омской области.