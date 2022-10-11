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Политика11 октября 2022 11:23

Андрей Ключенко возглавил министерство цифрового развития и связи Омской области

Соответствующий указ подписал глава омского региона Александр Бурков
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: дом журналистов

Фото: дом журналистов

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ, согласно которому на должность министра цифрового развития и связи региона был назначен Андрей Ключенко.

Согласно тексту указа, исполнять свои должностные обязанности Ключенко начнет с 18 октября. С июня 2021 года он занимал пост первого замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

Напомним, свою карьеру Андрей Ключенко начал в 2005 году в региональном министерстве промышленности, работая на разных должностях. С 2013 по 2019 был замначальника Главного управления информационных технологий Омской области.