Жители Омска оплатили штрафы на 3,2 миллиона рублей за парковку на газонах

Минимальный штраф при первом нарушении составит от 2 до 4 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске продолжают проходить рейды по выявлению автовладельцев, нарушающих правила парковки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации департамента контроля горадминистрации на 1 октября, в Омске выявили свыше 2 тысяч нарушений правил парковки. К административной ответственности в виде штрафа привлекли около 1,5 тысяч автовладельцев. Общая сумма собранных с омичей штрафов составила приблизительно 3,2 миллиона рублей. По остальным случаям еще идет работа.

По словам главы ведомства Алексея Задорожного, рейды по выявлению нарушителей будут проходить на протяжении всего октября.

Напомним, по решению омского Горсовета остановка и стоянка автомобилей и прочих транспортных средства запрещена в таких местах, как газоны, детские и спортивные площадки. За первое нарушение омичам грозит либо предупреждение, либо штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 14 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 20 до 40 тысяч рублей. Если автовладельцы решать испытать судьбы еще раз, то им грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам и вовсе - от 40 до 200 тысяч рублей.