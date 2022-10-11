В Омске восстановят живую изгородь в форме сердца на улице Заозерной у Телецентра

За деревьями будет организован постоянный для поддержания их формы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне стало известно, что агрономы омского УДХБ восстановят живую изгородь в виде сердца со словами «Я люблю Омск» на улице Заозерной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для восстановления изгороди в виде сердца городские агрономы высадят около 150 кустов кустов пузыреплодника краснолистного и зеленолистного. В дальнейшем за ними будут постоянно следить работники УДХБ и поддерживать их форму с целью того, чтобы изгородь хорошо смотрелась и надпись из кустарника можно было легко прочитать.

Изгородь на одном из склонов в районе развязки путепровода у Телецентра была высажена из кустарников еще 8 лет назад - в 2014 года.

Напомним, в ближайшее время на территории Советского округа высадят 15 шаровидных ив около дома №16 по улице 22 Апреля.