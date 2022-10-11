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Общество11 октября 2022 10:34

В Омске восстановят живую изгородь в форме сердца на улице Заозерной у Телецентра

Для этого омские агрономы высадят около 150 кустов кустов пузыреплодника
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
За деревьями будет организован постоянный для поддержания их формы

За деревьями будет организован постоянный для поддержания их формы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне стало известно, что агрономы омского УДХБ восстановят живую изгородь в виде сердца со словами «Я люблю Омск» на улице Заозерной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для восстановления изгороди в виде сердца городские агрономы высадят около 150 кустов кустов пузыреплодника краснолистного и зеленолистного. В дальнейшем за ними будут постоянно следить работники УДХБ и поддерживать их форму с целью того, чтобы изгородь хорошо смотрелась и надпись из кустарника можно было легко прочитать.

Изгородь на одном из склонов в районе развязки путепровода у Телецентра была высажена из кустарников еще 8 лет назад - в 2014 года.

Напомним, в ближайшее время на территории Советского округа высадят 15 шаровидных ив около дома №16 по улице 22 Апреля.