В Омске мобилизованные резервисты из Кемеровской области сыграли 7 свадеб

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне мобилизованные жителей Кузбасса, которые находятся в учебном центре в Омске, по поручению главы регион получили возможность зарегистрировать брак в местных ЗАГСах.

Так, в Омск приехали семь жительниц Кузбасса, чтобы зарегистрировать брак со своими возлюбленными, призванными на военную службу по мобилизации. Таким образом, в нашем городе 7 пар смогли сыграть свадьбу. Все церемонии прошли в один день.

«Когда был в Омске и разговаривал с бойцами в учебном центре, они рассказали, что есть такие обстоятельства - не успели зарегистрировать отношения с любимыми женщинами. Я им ответил, что, уходя на святое дело, надо поступить правильно и по-мужски. Меня все поддержали, сказали, что согласны. Организацию мы взяли на себя, обеспечили возможность зарегистрировать брак. Вы приехали не только с миссией узаконить отношения, но и вдохновить своих мужчин, - обратился к женщинам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Новобрачные поделились своей радостью и отметили, что этот день войдет в историю не только их семей, но и всего региона.