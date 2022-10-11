В Омском ГАУ прошел экологический десант «Чисто по-русски»

6 октября в Омске состоялся субботник в рамках акции «Чисто по-русски» под эгидой Российского экологического оператора (РЭО). Участники мероприятия привели в порядок берега озера Сергеевское и прогулочные зоны.

На мероприятии присутствовали представители профильных органов исполнительной власти, лидеры экологических движений: заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сердюков Александр Викторович, заместитель главы администрации Советского округа города Омска Олифер Светлана Александровна. Помимо акции, также состоялся флешмоб.

Участников десанта приветствовали Татьяна Геннадьевна Мозжерина, и.о. проректора по социальной работе и молодежной политике и Нина Алексеевна Поползухина, председатель ОРОЭО «Земля – наш общий дом», доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

В ходе субботника были приведены в порядок береговая линия озера Сергеевское, собрано более двухсот мешков с мусором. Волонтеры также помогли навести порядок у IV учебного корпуса, на опытном поле и в Ботаническом саду.

Церемонию награждения провели директор ЦСПиМП Романович Елена Анатольевна и руководитель ЦМИ Самат Айткалиевич Муканов.

Выражаем благодарность всем участникам десанта за неравнодушие к сбережению окружающей среды, особую благодарность выражаем службе проректора по административно-хозяйственной работе в лице и.о. начальника отдела социально-бытового обеспечения Чертковой Лейлы Камиловны и начальника отдела комплексной безопасности Мосина Юрия Николаевича.

В конце мероприятия для участников субботника был предусмотрен чай с пирожками.

Акция «Чисто по-русски» инициирована волонтерами-экологами и поддержана многими общественными экологическими организациями. Экологический марафон от волонтеров-экологов, молодежных, общественных и волонтерских организаций под девизом цитаты Владимира Владимировича Путина: «Всё, что мешает идти вперёд, должно быть зачищено, отброшено». Во время экомарафона проходит ряд мероприятий, среди которых: субботники, плоггинг-забеги, посадки деревьев, экскурсии на заводы по переработке отходов, сдача макулатуры в рамках акции «Миллион – Родине!» и прочие эколого-просветительские мероприятия. Масштабные субботники в рамках марафона пройдут в 7 регионах: республиках Чувашия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Кемеровской, Омской, Липецкой областях и Севастополе.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.