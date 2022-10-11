В Омске на перекрестке улиц Фрунзе и Гусарова временно не работают светофоры

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне на перекрестке улиц Гусарова и Фрунзе в центре Омска перестали работать светофоры.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, причиной этому стало отключение электроэнергии. Сейчас на этот участок дороги направили сотрудников ведомства для регулировки движения.

В ведомстве, также попросили омских водителей и пешеходов быть внимательными на данном участке дороги.

Напомним, ранее в работу светофоров на участке перекрестке этих улиц внесли изменения - была добавлена дополнительная фаза, разрешающая поворот направо. Благодаря этому удалось улучшить пропускную способность при повороте с улицы Гусарова на Фрунзенский мост.