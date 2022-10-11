В Омске 12 октября в музыкальном театре пройдет прощание с Игорем Варнавиным

Фото: Иван Макеев

Накануне стало известно, что прощание солистом Омского музыкального театра, заслуженным артистом РСФСР Игорем Варнавиным состоится завтра, 12 октября.

- Прощание с ветераном театра, заслуженным артистом России Игорем Викторовичем Варнавиным состоится 12 октября с 12.00 до 13.00 в Омском музыкальном театре. Центральный вход, - сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Напомним, солит музыкального театра, заслуженный артист РСФСР Игорь Варнавин скончался на 81-м году жизни на этих выходных. Омской сцене он посветил свыше 50 лет. За всю свою карьеру сыграл свыше 200 разноплановых ролей.