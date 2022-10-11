В Омской области вернули домой свыше 200 мобилизованных по ошибке омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области рассказал, что домой к близким вернули свыше 200 жителей региона, которые были ошибочно призваны на военную службу по частичной мобилизации.

По словам губернатора, вернуть незаконно мобилизованных омичей помогла слаженная работа круглосуточной горячей линии 122, специалисты которой тщательно рассматривали все обращения жителей Омской области.

- Там разные примеры - призывали студентов колледжей и вузов, по медицинским показаниям многие не имели права быть призваны. В том числе попадали ребята, которые имеют бронь на наших предприятиях обороны, - сообщил Бурков.

Напомним, ранее в Омской области было возвращено домой свыше 40 омичей, которых ошибочно призвали на военную службу по частичной мобилизации.