В Омской области мобилизованные начнут получать выплату в 100 тысяч рублей с 17 октября

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Накануне стало известно, когда мобилизованные резервисты получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. По словам губернатора Омской области Александр Буркова, денежные средства начнут перечислять на карточки омичей со следующего понедельника, с 17 октября.

- Что касается единовременных выплат для мобилизованных из Омской области, то начнём выплачивать подъёмные уже со следующего понедельника. Деньги поступят на карты, которые бойцам выдали в воинских частях - для этого не потребуется никаких дополнительных документов, всё перечислят автоматически, - сообщил Бурков.

Напомним, ранее глава региона сообщил, что единовременную выплату получат все омичи, призванные на военную службу по частичной мобилизации. Однако тогда не было известно о том, когда она будет выдана жителям Омской области.