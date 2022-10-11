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Общество11 октября 2022 4:56

Празднование Нового года в Омской области отменять не будут из-за мобилизации

Александр Бурков отметил, что, в первую очередь, праздник будет организован для детей мобилизованных омичей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Новому году быть!

Новому году быть!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что празднование Нового года в регионе отменять не будут. При этом он подчеркнул, что оно будет организовано для детей мобилизованных омичей.

- Это святой детский праздник, он должен быть. Новогодние ёлки должны быть на городских площадях, в сёлах и деревнях. На мой взгляд, все государственные праздники нужно проводить. И 4 ноября нужно проводить, ведь День народного единства - это действительно праздник единения нашего многонационального народа. Конечно, эти праздники нужны. Изыскали средства на выплаты мобилизованным и на праздники будем так же, - сообщил Бурков.

Напомним, ранее глава региона поручил выплатить всем мобилизованным единовременную выплату в 100 тысяч рублей.