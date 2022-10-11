Свалка в Нижнеомском должна быть ликвидирована

В сентябре прошлого года во время выездного обследования земельного участка в Нижнеомском сельском поселении специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили свалку твердых бытовых отходов на площади 2,9 га и несанкционированный карьер площадью 0,075 га. На сельхозугодьях, которые должны были использоваться как пастбище, валялись пакеты из полиэтилена, бутылки из стекла, изделия из пластика. Эта земля принадлежит администрации Нижнеомского сельского поселения и потому Управлением Россельхознадзора по Омской области в адрес администрации было направлено письмо о принятии мер по ликвидации свалки и рекультивации карьера на земельном участке. Однако до настоящего времени восстановление нарушенного состояния земельного участка было не проведено, а документов, подтверждающих заключение договора с организацией на проведение указанных работ, специалистам надзорного ведомства не представили. Поэтому Управлением Россельхознадзора по Омской области в адрес администрации Нижнеомского сельского поселения направлена претензия на ликвидацию свалки и рекультивацию карьера в добровольном порядке. В рамках своих полномочий ведомство будет контролировать его исполнение и понуждать собственника ликвидировать свалку.