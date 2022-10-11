Руководство омского «Авангарда» уволило главного тренера Дмитрия Рябыкина

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне руководство ХК «Авангард» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Рябыкиным. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

После увольнения Рябыкина исполняющим обязанности главного тренера был назначен Михаил Кравец.

Исполняющий обязанности главного тренера Михаил Кравец.Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

- Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера, - прокомментировал расторжение контракта генменеджер «Авангард» Алексей Волков.

Напомним, ранее руководство омского «Авангарда» разорвало контракт с двумя членами тренерского штаба Рябыкина - с Олегом Микульчиком и Александром Курашевым.