В Омске с 12 октября вновь заработает киноцентр «Галактика» на проспекте Карла Маркса

Фото: сайт киноцентра «Галактика»

Накануне стало известно, что киноцентр «Галактика», расположенный на проспекте Карла Маркса в Омске , возобновит свою работу в эту среду, 12 октября. Об этом сообщил 12 канал.

Как рассказал представитель компании, в работу киноцентра будут внесены изменения. Так, будет обновлено оборудование, будет изменена логистика и работа кинобара, в том числе будут снижены цены. Кроме того, по его словам, билеты теперь будут продавать на втором этаже.

Напомним, киноцентр «Галактика» был закрыт 1 октября этого года по техническим причинам. В целом, омские кинотеатры, как и другие по всей России, испытывают трудности в последнее время, в том числе из-за санкций, отрезавших их от мирового рынка. Ранее в мае 2022 года чуть не был закрыт «Маяковский».