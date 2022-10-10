Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 12:05

В Омске в Ленинском округе в жутком пожаре погиб мужчина

Омичку, которая приходилась ему возлюбленной, с ожогами доставили в больницу
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

Накануне ночью в Ленинском округе в доме по адресу улица Воровского,11 произошел сильный пожар, в результате которого заживо сгорел мужчина.

По предварительной версии, причиной возгорания стал тюль, который задел стоящую на подоконнике свечу. Пламя моментально охватило дом. Мужчина, находившийся внутри, скончался на месте. Его возлюбленную с ожогами доставили в больницу.

Пожар попал на видео. На его кадрах видно, как полыхает крыша. Яркое пламя словно фонарь осветило территорию, окружающую дом.

В настоящее время по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, ранее из-за пожара на одном из балконов многоэтажки по улице Дианова на Левобережье эвакуировали около 40 человек.