В Омске в Ленинском округе в жутком пожаре погиб мужчина

Фото: стоп-кадр видео

Накануне ночью в Ленинском округе в доме по адресу улица Воровского,11 произошел сильный пожар, в результате которого заживо сгорел мужчина.

По предварительной версии, причиной возгорания стал тюль, который задел стоящую на подоконнике свечу. Пламя моментально охватило дом. Мужчина, находившийся внутри, скончался на месте. Его возлюбленную с ожогами доставили в больницу.

Пожар попал на видео. На его кадрах видно, как полыхает крыша. Яркое пламя словно фонарь осветило территорию, окружающую дом.

В настоящее время по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, ранее из-за пожара на одном из балконов многоэтажки по улице Дианова на Левобережье эвакуировали около 40 человек.