На мусоросортировочном заводе в Омске нашли удостоверение многодетной матери

Фото: ООО "Магнит".

Паспорт, кредитные карты и удостоверение многодетной семьи уже возвращены хозяйке. Женщина даже не успела заявить об утере документов в полицию. Благодаря рабочим завода ей не пришлось восстанавливать документы.

На Ленинском мусоросортировочном заводе среди отходов, поступивших на обработку, в разгрузочном бункере рабочие заметили женскую сумочку. При ближайшем рассмотрении в ней были найдены паспорт и удостоверение многодетной семьи.

Служба безопасности регионального оператора по ТКО выяснила, что документы принадлежат жительнице Азовского района. Оказалось, что женщина приезжала в Омск в гости к сыну-студенту. По дороге на вокзал многодетная мать зашла в парк и присела на скамейку, в это время у нее зазвонил телефон и, забыв о сумочке, женщина пошла по парку с телефоном в руках. Когда она вспомнила о сумке с документами и вернулась за ней, на скамье ее уже не оказалось.

В настоящее время документы возвращены хозяйке. Это не первый случай, когда благодаря работе омских сортировщиков, к омичам возвращаются, казалось бы, безвозвратно утерянные вещи и документы.