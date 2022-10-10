Чтобы отвести подозрение от угона автомобиля, омич прикинулся спящим

Фото: Госавтоинспекция

Омич прикинулся спящим, чтобы отвести подозрение от угона автомобиля. Правда, его все равно нашли оперативники.

Автомобиль «Ниссан-Премьера» пропал после вечеринки в Колосовском районе. Владелец рассказал, что выпивал с друзьями, а потом уснул. Вместе с ключами пропал его товарищ.

Чуть позже автомобиль был обнаружен в Таре. На заднем сиденье иномарки оказался тот самый товарищ владельца авто, который делал вид, что крепко спит.

Парень долго сопротивлялся, но все же признался в угоне. Как оказалось, не первом. Теперь его ждет суд.