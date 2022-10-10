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Общество10 октября 2022 11:27

Омичи смогут решать споры с регоператором в досудебном порядке

Президент подписал новый закон
Виктория КОВЕРНЕВА
Решать конфликт будет специальная комиссия УФАС.

Решать конфликт будет специальная комиссия УФАС.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ФАС России разработал новый закон, который предполагает решение споров между потербителем и регоператором в досудебном порядке. Документ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Сейчас процедура рассмотрения споров в досудебном порядке активно используется в сферах водо-, тепло-, газоснабжения и электроэнергетики. В сфере ТКО такой механизм отсутствовал, что не позволяло сторонам в полной мере реализовывать свои права и защищать свои интересы, - уточняют антимонопольщики.

Нововведение должно ускорить восстановление нарушенных прав потребителей. Решение должно будет принимать комиссия из состава управления антимонопольщиков.