Омичи смогут решать споры с регоператором в досудебном порядке

Решать конфликт будет специальная комиссия УФАС. Фото: Мария ЛЕНЦ

ФАС России разработал новый закон, который предполагает решение споров между потербителем и регоператором в досудебном порядке. Документ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Сейчас процедура рассмотрения споров в досудебном порядке активно используется в сферах водо-, тепло-, газоснабжения и электроэнергетики. В сфере ТКО такой механизм отсутствовал, что не позволяло сторонам в полной мере реализовывать свои права и защищать свои интересы, - уточняют антимонопольщики.

Нововведение должно ускорить восстановление нарушенных прав потребителей. Решение должно будет принимать комиссия из состава управления антимонопольщиков.