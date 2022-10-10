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Общество10 октября 2022 11:14

В Омске и области снег может выпасть на следующей неделе

Однако омичам не стоит доверять прогнозу на все 100%, так как все еще может поменяться
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Доколе будет всех «кошмарить» Ventusky!

Доколе будет всех «кошмарить» Ventusky!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне из данных сервиса визуализации погоды Ventusky, что с 21 октября в регион может прийти арктических циклон.

Холодные воздушные массы могут принести не только понижение температуры. но и обильные осадки в виде снега. Однако нет стопроцентной гарантии, что снежный покров будет устойчив, или что осадки в принципе накроют город.

Напомним, по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня температура воздуха в Омской области будет держаться в диапазоне от +11 до +13 градусов днем, и от +1 до +6 градусов. Осадков на территории региона не ожидается. 11-13 сентября температура не изменится - днем воздух прогреется до +16 градусов, в ночные часы похолодает +2 градусов. В целом, омичей ждет теплая неделя.