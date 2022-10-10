В Омске у казахстанцев будет возможность проголосовать на выборах президента РК

Фото: сайт генерального консульства Республики Казахстан

Все граждане Казахстана, находящиеся на территории Омской области, смогут принять участие в выборах президента своей страны.

20 ноября в день внеочередных выборов президента Республики Казахстан ее граждане, находящие в России, смогут проголосовать на избирательных участках, специально организованных в пяти городах, в том числе и в Омске.

Избирательный участок №292 будет открыт с 7:00 до 20:00 часов 20 ноября в генеральном консульстве Республике Казахстан, расположенном по адресу Чокана Валиханова, 9. Проголосовать смогут совершеннолетние граждане, имеющие действительные паспорта или удостоверения личности.

Напомним, в прошлый раз участок открывался в генеральном консульстве РК в Омске во время парламентских выборов 10 января 2021 года.