В Омске свыше 100 компаний помогают обустраивать лагерь для мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Свыше 100 омских компаний активно помогают обустраивать военно-полевой лагерь для мобилизованных граждан в Черёмушках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Омской области Александр поручил создать достойные бытовые условия для мобилизованных резервистов. По его поручению в Черёмушках к военно-полевому лагерю прожили дорогу, подвели все коммуникации, а также организовали бани «на колесах» и столовые. К этой инициативе подключились и омские компании, в том числе и «Омск сайдинг инвест».

Накануне компания привезла в полевой лагерь партию профнастила и саморезы. Их будут использовать для строительства крыш на комнатах приема пищи, вспомогательных помещениях.

- Когда мы узнали, что в Черёмушках располагается лагерь для мобилизованных, стали помогать. Прежде узнали, в чем нуждается лагерь для скорейшего обустройства. Обменялись контактами с командованием части. Начали привозить пиломатериалы, доски, брус лопаты, ведра, гвозди, ножовки, топоры, провода, лампочки. Ездим сюда уже вторую неделю. Стараемся обеспечить наших защитников Родины всем необходимым, - сообщил заместитель гендиректора «Омск сайдинг инвест» Игорь Непочатов.

Напомним, ранее к поддержке мобилизованных омичей присоединилась «Иртышская птицефабрика», которая доставляет в военно-полевой лагерь продукты, медикаменты и экипировку. Кроме того, руководство предприятия материально поддерживает своих работников, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации.