Жителя Омска задержали в арендованной сауне с 400 граммами наркотиков

Фото: стоп-кадр оперативной съемки, предоставленной УМВД России по Омской области

В Омске оперативники задержали мужчину, который арендовал сауны, бани и гостиницы, чтобы фасовать там наркотики. Омича поймали прям за делом в одном из банно-гостиничных комплексов.

При личном досмотре у 28-летнего подозреваемого, который был ранее судим, нашли сверток белого вещества, обнаружили его и в арендуемом помещении. В автомобиле, который ранее он сдал в СТО, были найдены и изъяты весы и упаковочный материал. По итогам экспертизы, порошок, хранившийся в свертках, оказался синтетическим наркотиком - мефедроном. Общая масса изъятого вещества составила 414,89 граммов.

По данным правоохранителей, мужчина работал в интернет-магазине около двух месяцев, где по заданию кураторов наркобизнеса фасовал оптовые и розничные партии запрещенных веществ. Заработные деньги он тратил на аренду саун, бань, гостиниц, в которых и занимался фасовкой наркотиков, а оставшуюся часть употреблял сам.

В настоящее время в отношении омича заведено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит от 10 до 20 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали оптового наркокурьера. При обыске в его квартире оказалось, что свертки с «солью» были разбросаны по всем комнатам - от кухни до ванной.