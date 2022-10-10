Омская область перечислила около 209 миллиардов рублей налогов в бюджет РФ

Налоговики отмечают положительную динамику поступлений по налогу на прибыль, земельному налог, акцизу на алкогольную продукцию. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне стало известно, что за 9 месяцев 2022 года налогоплательщики Омской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 209,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном УФНС.

По данным ведомства, поступления в консолидированный бюджет РФ за 9 месяцев составили 209,1 миллиарда рублей, превысив прошлогодний результат на 21,1% или на 36,4 миллиарда рублей. В сам федеральный бюджет было перечислено 72 миллиарда рублей. Рост составил 12,3 миллиарда рублей или 20,7%.

Большая часть поступлений (93,3%) в консолидированный бюджет РФ был обеспечена за счет таких источников, как акцизы на товары (47,1%), НДС (21,3%), налог на доходы физических лиц (12,5%), налог на прибыль (12,4%).

Налоговики отмечают положительную динамику поступлений по налогу на прибыль (рост на 43,7% или на 7,9 миллиарда рублей), земельному налогу (на 37,7% или на 0,3 миллиарда рублей), акцизу на алкогольную продукцию (на 29,7% или на 1,4 миллиарда рублей).

Напомним, ранее омское УФНС сообщало, что омичи перечислили в консолидированный бюджет 182 миллиарда рублей за 8 месяцев 2022 года.