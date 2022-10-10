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Экономика10 октября 2022 9:24

Омская область перечислила около 209 миллиардов рублей налогов в бюджет РФ

Налогоплательщики омского региона направили за 9 месяцев 2022 года на 21,1% больше налоговых отчислений, чем в прошлом году
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Налоговики отмечают положительную динамику поступлений по налогу на прибыль, земельному налог, акцизу на алкогольную продукцию.

Налоговики отмечают положительную динамику поступлений по налогу на прибыль, земельному налог, акцизу на алкогольную продукцию.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне стало известно, что за 9 месяцев 2022 года налогоплательщики Омской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 209,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном УФНС.

По данным ведомства, поступления в консолидированный бюджет РФ за 9 месяцев составили 209,1 миллиарда рублей, превысив прошлогодний результат на 21,1% или на 36,4 миллиарда рублей. В сам федеральный бюджет было перечислено 72 миллиарда рублей. Рост составил 12,3 миллиарда рублей или 20,7%.

Большая часть поступлений (93,3%) в консолидированный бюджет РФ был обеспечена за счет таких источников, как акцизы на товары (47,1%), НДС (21,3%), налог на доходы физических лиц (12,5%), налог на прибыль (12,4%).

Налоговики отмечают положительную динамику поступлений по налогу на прибыль (рост на 43,7% или на 7,9 миллиарда рублей), земельному налогу (на 37,7% или на 0,3 миллиарда рублей), акцизу на алкогольную продукцию (на 29,7% или на 1,4 миллиарда рублей).

Напомним, ранее омское УФНС сообщало, что омичи перечислили в консолидированный бюджет 182 миллиарда рублей за 8 месяцев 2022 года.