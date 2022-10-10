Вылет рейса из Омска в Сочи задержали почти на 11 часов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне стало известно, что самолет авиакомпании «СмартАвиа», который должен был вылететь в 6:05 задержали более, чем на 11 часов - до 17:30.

Как указано на сайте омского аэропорта, вылет воздушного судна затягивается по техническим причинам.

Борт этого же авиаперевозчика должен был отправиться из Сочи в Омск еще раньше - в 5:05. Однако его также задержали - он приземлился в омском аэропорту сегодня в 16:40.

Напомним, ранее самолет Red Wings, направлявшийся в Екатеринбург, не мог вылететь из омского аэропорта 8 часов.