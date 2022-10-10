В Омской области вернули домой свыше 40 ошибочно мобилизованных граждан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне домой вернули 41 жителя Омской области, которых ошибочно призвали на военную службу по мобилизации.

Как сообщили в центре содействия ошибочно мобилизованным, организованном при омском отделении ОНФ, за две недели в него поступило свыше 1,3 тысяч обращений. Омичи обращались за помощью как в социальных сетях и по телефону, так и приходили лично. За это время 41 человек был отправлен домой. Судьба еще 83 решится в ближайшее время.

Большинство обращений связаны с состоянием мобилизованных - одним необходимо пройти военную комиссию, другим получить ее решение. Бывают также случаи, когда ошибочно мобилизуют сотрудников организаций, имеющие «бронь».

- Мы приняли более тысячи обращение от омичей, и не только. Нам писали и звонили родственники тех, кто был мобилизован из других регионов и распределен в омские части. Не скроем, для нас это первый опыт работы в подобном формате. Поэтому многие процессы приходилось настраивать в ручном режиме. Отдельно хочется поблагодарить прокуратуру Омской области. Много вопросов касалось здоровья мобилизованных. Их нам помогали решать специалисты регионального министерства здравоохранения, им также особая благодарность, - рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Омской области Сюзанна Егиян.

В центр содействия ошибочно мобилизованным можно обратиться лично по адресу проспект Карла Маркса, 4, оф. 223 или по телефону 31-88-00