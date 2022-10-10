В Омске на 81-м году жизни скончался солист музыкального театра Игорь Варнавин

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

Накануне в Омске на 81-м году ушел из жизни солист Омского музыкального театра, заслуженный артист РСФСР Игорь Варнавин. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В музыкальном театре Варнавин проработал свыше 50 лет. Свою карьеру в учреждении культуры он начал в апреле 1962 года сразу после окончания Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина. Первые несколько сезонов проработал как артиста хора, после чего был переведен в актерский состав, в котором позже стал ведущим солистом.

Игорь Варнавин, имея потрясающие вокальные данные, был крайне востребован и сыграл свыше 200 разноплановых ролей на сцене Омского музыкального театра.

Добавим, о дате, времени и месте проведения прощания будет сообщено позже.