Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 6:58

В Омске на 81-м году жизни скончался солист музыкального театра Игорь Варнавин

Омской сцене он посвятил свыше 50 лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

Накануне в Омске на 81-м году ушел из жизни солист Омского музыкального театра, заслуженный артист РСФСР Игорь Варнавин. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В музыкальном театре Варнавин проработал свыше 50 лет. Свою карьеру в учреждении культуры он начал в апреле 1962 года сразу после окончания Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина. Первые несколько сезонов проработал как артиста хора, после чего был переведен в актерский состав, в котором позже стал ведущим солистом.

Игорь Варнавин, имея потрясающие вокальные данные, был крайне востребован и сыграл свыше 200 разноплановых ролей на сцене Омского музыкального театра.

Добавим, о дате, времени и месте проведения прощания будет сообщено позже.