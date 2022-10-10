Жителю Омска грозит до 15 лет колонии за незаконный сбыт 700 граммов пороха

Уголовное дело передано в Советский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне следователи Омского линейного управления МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконном сбыте пороха. Обвиняемым по нем проходит 31-летний омич.

Ранее подозреваемый разместил объявление о продаже пороха на странице в соцсетях. Его заметили сотрудники транспортной полиции и назначили встречу с продавцом взрывчатого вещества. Мужчина принес 700 грамм пороха на железнодорожную станцию Комбинатская, где он договорился встретиться с покупателем, под видом которого туда пришел оперативник. Омича арестовали и изъяли у него взрывчатое вещество.

В настоящее время в отношении мужчины следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ с использованием сети «Интернет», если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Материалы дела переданы в Советский районный суд города Омска. Предприимчивому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.