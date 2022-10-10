Теплоходы из Омска в Большеречье прекратили свою работу до следующей навигации

Фото: паблик «Омский теплоход» во «ВКонтакте».

В Омской области водный транспорт завершает навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Так, накануне завершил свою работу маршрут Омск-Большеречье, который выполнял теплоход «Заря-353». За всю навигацию 2022 года он перевез свыше 1,5 тысяч омичей. На перевозку пассажиров по этому маршруту была выделена субсидия в размере 10,6 миллионов рублей из регионального бюджета.

В пресс-службе минтранса отметили, что свою работу продолжит маршрут теплохода Большая Тебендя (Паново) – Кайсы. Рейсы речники будут выполнять ежедневно с 6:30 до 20:00 часов до 31 октября включительно.

Кроме того, продолжает работу по субботам и воскресеньям пригородный маршрут Центр-Зеленый берег. Он будет функционировать до 16 октября.

Напомним, ранее в Омске завершили свою работу прогулочные теплоходы.