Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Омской области

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Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ, которым назначил в Омской области трех новых судей, одного председателя суда и зампредседателя.

Согласно подписанному документу, на должность судьи Куйбышевского районного суда была назначена Анастасия Наделяева. Судьей Центрального районного суда стала Юлия Величева, а Таврического - Наталья Новопашина.

Муромцевский районный суд возглавил Георгий Щеглаков. Заместителем председателя Кировского районного суда была назначена Елена Бондаренко.

Напомним, ранее в Омске прошло заседание Квалификационной коллегии судей, на котором были рассмотрены заявления о прекращении полномочий от 5 судей и 1 председателя суда. Кроме того, члены коллегии обсудили вопрос о приостановлении полномочий судьи Колосовского районного суда Владислава Куминова.