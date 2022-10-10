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Общество10 октября 2022 5:31

Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Омской области

Глава государства утвердил кандидатуры 3 судей, одного председателя и одного зампредседателя в омском регионе
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ, которым назначил в Омской области трех новых судей, одного председателя суда и зампредседателя.

Согласно подписанному документу, на должность судьи Куйбышевского районного суда была назначена Анастасия Наделяева. Судьей Центрального районного суда стала Юлия Величева, а Таврического - Наталья Новопашина.

Муромцевский районный суд возглавил Георгий Щеглаков. Заместителем председателя Кировского районного суда была назначена Елена Бондаренко.

Напомним, ранее в Омске прошло заседание Квалификационной коллегии судей, на котором были рассмотрены заявления о прекращении полномочий от 5 судей и 1 председателя суда. Кроме того, члены коллегии обсудили вопрос о приостановлении полномочий судьи Колосовского районного суда Владислава Куминова.